Exclusief voor abonnees Spelersvakbond Sporta: "Bij faillissement nóg meer vrije spelers" 20 april 2020

00u00 0

Ook secretaris bij Sporta Sébastien Stassin ziet de situatie voor veel eindecontractspelers somber in. "Dat er straks minder profclubs zouden zijn, dat ligt voorlopig in handen van de bond en de Pro League. Zij moeten de keuze maken: 16, 18 of 20 eersteklassers... en wat met 1B? Niet enkel voor de transfervrije spelers zijn de plaatsjes straks beperkt. Wat als Lommel, Lokeren, Virton en Roeselare geen licentie krijgen? Bij terugzetting naar de amateurreeksen of een faillissement komen nóg meer spelers vrij. Oké, zij liggen onder contract, maar die clubs kunnen dat in pakweg eerste amateur niet meer betalen. Enkelen van hen zijn voor bepaalde clubs een opportuniteit, maar daar stopt het. Vandaag kan het bijvoorbeeld voor Lokeren al voorbij zijn. In deze crisisperiode zal niemand makkelijk geld betalen... en net dan dreigen nog meer spelers einde contract te zullen zijn", aldus Stassin. (TTV)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen