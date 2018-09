Spelers staken: Denemarken zoekt volledig nieuwe nationale ploeg 04 september 2018

De Deense Voetbalbond (DBU) zit met de handen in het haar. Nu de spelers en coaches verstek zullen geven voor de oefeninterland tegen Slovakije en de Nations Leaguematch tegen Wales, moet de bond op zoek naar een volledige nieuwe nationale ploeg. Reden van de staking van bondscoach Age Hareide, diens assistent Jon Dahl Tomasson en de integrale spelersgroep is de aanhoudende discussie over de portretrechten.

