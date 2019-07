Exclusief voor abonnees Spelers 'redden' Openda, Clement wil Danjuma en co overtuigen Club Brugge op oefenstage 06 juli 2019

Stefano Denswil is vertrokken, mogelijk volgen straks ook de gegeerden Dennis en Danjuma. Coach Philippe Clement hoopt de smaakmakers dan weer koste wat het kost aan boord te houden: "Jongens van wie je veel verwacht, zie je liever niet vertrekken. Maar ik ben geen trainer van Manchester City. Je hebt er geen controle over wanneer er gekke bedragen geboden worden." En dus doet Clement er alles aan om de goudhaantjes voor zich te winnen. "Daarom zijn die individuele gesprekken op stage net zo belangrijk. Sander Berge was naar Genk gekomen in de overtuiging dat hij na zes maanden sowieso zou vertrekken. Uiteindelijk hebben we hem begin vorig seizoen toch kunnen overtuigen dat een extra jaar Genk de beste stap was voor zijn carrière. Ook nu wil ik die spelers overtuigen, ook al is er heel veel interesse."

