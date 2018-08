Spelers La Liga willen niet in VS voetballen 23 augustus 2018

De voetballers in de Spaanse competitie hebben zich fel gekeerd tegen de plannen om in de toekomst wedstrijden in de Verenigde Staten te spelen. Voorzitter David Aganzo van de Spaanse spelersvakbond AFE sluit zelfs niet uit dat de spelers gaan staken als hun bezwaren niet worden gehoord.

La Liga kondigde onlangs aan dat in de toekomst wedstrijden op Amerikaanse bodem gespeeld gaan worden. Daarover is een vijftienjarig contract gesloten met Relevent, een sport- en mediamultinational, voor "het promoten van de voetbalcultuur" in de VS en Canada. De aanvoerders en viceaanvoerders van de twintig clubs uit La Liga waren door de AFE in Madrid bijeengeroepen.

"Ze zijn overvallen door het nieuws en boos dat zo'n belangrijk besluit is genomen zonder dat ze zijn geraadpleegd. De spelers zijn unaniem tegen dit plan", liet Aganzo weten.

Vier jaar cel

voor voetbalbobo Marin

Het Amerikaanse gerecht heeft José Maria Marin (86), de gewezen voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond, een celstraf van vier jaar opgelegd voor zijn aandeel in het FIFA-schandaal dat in 2015 aan het licht kwam. Marin zou 6,5 miljoen dollar aan smeergeld in ontvangst genomen hebben. Marin was één van de zeven bobo's die in 2015 door het Zwitserse gerecht werden opgepakt en nadien uitgeleverd aan de VS.

Auxerre denkt aan Dutoit

(KV Oostende)

Dutoit (29) dreigt zijn plek te verliezen aan nieuwkomer Ondoa. Wat niet betekent dat de Fransman op de bank zal belanden, want Franse media meldden dat Auxerre zijn situatie in de gaten houdt. Dutoit prijkt samen met Cédric Carrasso en Carlos Kameni op het verlanglijstje van de club uit de Ligue 2. (SJH)