Spelers kunnen er kantjes niet meer aflopen: via gps opgevolgd 08 januari 2019

Opvallend beeld eerder deze week bij Standard. Terwijl het merendeel na afloop van de training mocht stretchen, moesten een paar spelers nog wat extra lopen. Om aan hetzelfde aantal kilometers te komen als hun ploegmaats. De Rouches worden via een gps-systeem en hartslagmeter live opgevolgd door physical coach Renaat Philippaerts - met laptop in de tribune op het einde van de oefensessie. "Op vraag van de coach die wil zien dat iedereen min of meer dezelfde afstand aflegt. Vooral tijdens de voorbereiding - als iedereen hetzelfde volume moet halen - kunnen we na de training snel corrigeren mocht dat niet het geval zijn. Ook in het tussenseizoen worden de spelers trouwens goed opgevolgd. Weliswaar vanop afstand. Ze krijgen een Polar mee met ingebouwde gps en hartslagmeter."

