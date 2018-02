Spelers bedanken zingende fans 12 februari 2018

Het respect tussen de spelers en de fans van KV Mechelen is wederzijds. Na het laatste fluitsignaal én de overwinning ontrolde de spelersgroep een spandoek waar op geschreven stond "You are gold".

