Spelers AS Roma komen wel degelijk naar Gent

Nee, AA Gent zal de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma overmorgen niet met 5-0 winnen omdat de Italianen verstek hebben gegeven door het coronavirus. De club zal wel degelijk afzakken naar ons land, samen met zo'n 1.300 supporters. "De meeste besmettingen zijn vastgesteld in het noorden van Italië, niet in Rome", zegt Dirk Piens, veiligheidscoördinator bij de Buffalo's. Er worden geen extra maatregelen getroffen. "Vorige week, toen wij naar Rome waren gevlogen voor de heenmatch, werden wij wel gecontroleerd op de luchthaven: vanop een afstand werd de temperatuur van de reizigers gemeten." De spelers van AS Roma komen pas morgen aan in België en vertrekken meteen na de wedstrijd weer naar Italië.

