Exclusief voor abonnees Speler én coach Club: 13de in rijtje 25 mei 2019

Clement wordt de dertiende ex-Clubspeler die het roer overneemt als hoofdcoach. Een garantie voor succes is dat recept niet. Voorganger Ivan Leko schreef een succesverhaal, maar Jan Ceulemans, Georges Leekens, Cedomir Janevski, René Verheyen, Robert De Veen en Gérard Delbeke werden één jaar, of zelfs minder, na hun aanstelling bedankt voor bewezen diensten. Louis Versyp, Henk Houwaert en vooral Hugo Broos bleven als ex-speler het langst actief. Die laatste won tussen 1991 en 1997 twee landstitels, twee bekers en vier Supercups. Houwaert (1984-1989) pakte in zijn passage als oefenmeester een titel, een beker en twee Supercups. De eerste speler die zich later tot oefenmeester van blauw-zwart ontpopte, was Hector Goetinck. Tussen 1901 en 1928 was de flankaanvaller liefst 27 seizoenen actief als speler, tussen 1930 en 1933 was hij trainer. Ook Arthur Volckaert was in de jaren 20 en 30 speler en coach. (MH)

