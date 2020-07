Exclusief voor abonnees Speler Deinze positief, Zulte Waregem oefent tegen OHL 15 juli 2020

De oefenmatch van Zulte Waregem tegen Deinze werd geschrapt nadat een speler van de 1B-club positief testte op corona. Essevee oefent zaterdag om 16u in Leuven tegen OHL. Cercle Brugge (via Monaco) en NEC tonen interesse in de 18-jarige middenvelder Jannes Van Hecke. (ESK/TLB)