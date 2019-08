Exclusief voor abonnees Speleoloog dood teruggevonden, andere nog vermist 24 augustus 2019

00u00 0

Eén van de twee speleologen die in een kloof in het Tatra-gebergte in het zuiden van Polen kwamen vast te zitten, is dood teruggevonden. Naar het duo, dat werd verrast door plots opstijgend water, werd sinds vorige week zaterdag met man en macht gezocht. De twee mannen waren één van de diepste en meest uitgestrekte kloven binnengegaan met nog vier andere speleologen, maar raakten gescheiden van de groep.

