Speelvogels op eenhoorns 20 juni 2018

Via de Instagram van speelvogel Jesse Lingard blijft er niets geheim in het Engelse kamp. De basisspelers amuseerden zich gisteren in het zwembad met een race op funky opblaasbare eenhoorns. Fun verzekerd. U herkent Lingard, Jordan Pickford en Harry Maguire. Vandaag krijgen de Engelsen nog een kans zich uit te leven. Er staat een vrije dag gepland.

