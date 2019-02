Speelvogel vol energie Izabella Marie Helem (4) 19 februari 2019

Haar moeder was een politieagente. Izabella en haar broer kon je vaak zien spelen in de tuin van hun grootouders. "Izzy zat vol energie. Als je bij haar was, kon je je niet slecht voelen", zei haar moeder. De vier jaar oude Izabella Marie Helem werd per ongeluk doodgeschoten door haar driejarige broertje, toen hij in het huis van hun grootouders in Lebanon, Indiana, met een pistool aan het spelen was. Het kind had het wapen - van een vriend van de familie, die in het huis logeerde - onder de zitbank gevonden. Izabella stierf op 1 december 2018.

