Speelvogel op en naast het tennisveld 19 november 2018

00u00 0

Van het 17-jarige toptalent dat in 1985 de wereld ontroerde door Wimbledon op zijn naam te schrijven tot de zakenman die in 2017 ei zo na failliet werd verklaard. In de reportage 'Der Spieler' blijft geen facet van Boris Becker onbelicht. De hoogblonde playboy uit Leimen wordt donderdag vijftig en krijgt zijn leven en carrière als cadeau samengevat in deze documentaire, met veel nooit eerder getoonde foto's en videobeelden. Boris als sporter, coach, zakenman en rentenier, maar ook zijn privéleven als coach en vader: een portret van een absolute legende.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN