Speeltuin voor kleinere landen met EK-ambities

06 september 2018

Vanavond gaat de UEFA Nations League van start en met Duitsland - Frankrijk staat er meteen een klassieker op het menu. Kort samengevat gaat het eerst om het prestige. Ter vervanging van de vele en onbeduidende oefeninterlands, kan er nu een toernooi gewonnen worden. Waarna er in een laatste fase ook vier EK-tickets te verdienen zijn. Al zal dat in de praktijk louter een speeltuin voor de kleine(re) landen zijn. De groten zijn dan al via de traditionele kwalificatiepoule geplaatst. Mocht dat niet het geval zijn (Oranje, iemand?) biedt de Nations League nog een ultieme kans. Niet onbelangrijk is de commerciële waarde. De UEFA heeft enkele exclusieve sponsors gevonden en overal de tv-rechten verkocht. In België zendt VTM de matchen van de Rode Duivels uit, Eleven Sports de rest.

