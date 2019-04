Exclusief voor abonnees Speeltuin in hooi gaat in vlammen op "omdat kind met vuur speelde" 15 april 2019

Een speeltuin in het Antwerpse Rivierenhof die was opgebouwd uit hooi, is helemaal in vlammen opgegaan. Amper een uur was het 'hooikasteel' open toen één van de balen vuur vatte. Op dat moment speelden er zo'n 30 kinderen. Ze konden allemaal op tijd ontsnappen. "In geen tijd stond het in lichterlaaie", vertelt mama Rein van Lier (niet de vrouw op de foto), die met haar drie kinderen naar het park was getrokken voor wat een vrolijke middag had moeten zijn. "Tien minuten later stond de brandweer hier. Gelukkig kon iedereen op tijd van het kasteel springen. De kinderen zijn vooral teleurgesteld dat ze niet langer hebben kunnen spelen." Volgens de aanwezige ouders zou één van de kinderen met vuur gespeeld hebben in het kasteel, al kan dat voorlopig niet bevestigd worden. (JAA)

