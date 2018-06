Speelt Vermaelen al tegen Egypte? 04 juni 2018

Thomas Vermaelen, die halfweg mei uitviel met een klein scheurtje in de hamstring, gaf zaterdagavond bij VTM aan dat hij fit zal raken voor het WK. "Het komt wel in orde, denk ik", zei de centrale verdediger van Barcelona. Hij sloot zelfs niet uit dat hij overmorgen al in actie komt. "Of ik tegen Egypte zal spelen, moeten we nog beslissen." Vermaelen wordt nu op het WK extra belangrijk door de liesblessure van Kompany. (TLB)