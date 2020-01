Exclusief voor abonnees Speelse hond veroorzaakt aanrijding: jongen (16) sterft 27 januari 2020

00u00 0

In Anderlecht is een 16-jarige jongen overleden na een aanrijding. In een poging om zijn hond onder controle te krijgen, kwam de tiener op het wegdek terecht. Daar werd hij gegrepen door een wagen.

