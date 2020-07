Exclusief voor abonnees Speelplein in quarantaine na besmetting 15 juli 2020

00u00 0

In het Antwerpse Mortsel moeten 27 kinderen van de speelpleinwerking twee weken in quarantaine, nadat een papa en zijn kind positief testten op Covid-19. Ook het personeel en de jobstudenten gaan in quarantaine, hoewel zij negatief testten. Vorige week woensdag - de eerste week dat de speelpleinwerking open was - meldde een vader dat hij besmet was. Enkele ouders zouden toen al hun kinderen thuisgehouden hebben. Vrijdag werd bevestigd dat ook het kind positief getest had. "Dan hebben we beslist de speelpleinwerking twee weken stop te zetten. De ouders van de 27 toen aanwezige kinderen zijn hen komen halen", klinkt het bij het stadsbestuur. Op de speelpleinwerking komen ook nog andere kinderen, zoals op zomerkampen en creakampen, maar die hoeven niet in quarantaine. "De bubbels worden strikt gescheiden", aldus bevoegd schepen Livia Moreau (Open Vld). (BSB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen