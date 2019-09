Exclusief voor abonnees Speelden Russen opnieuw vals? IAAF verlengt schorsing 24 september 2019

Voor de twaalfde keer al sinds november 2015 weigerde de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) gisteren om de schorsing van Rusland op te heffen. Mogelijk zou het Russische antidopinglabo geknoeid hebben met de gegevens die het in januari aan het Wereldantidopingagentschap (WADA) heeft bezorgd.

Rusland zou van het WADA drie weken de tijd krijgen om de onregelmatigheden uit te leggen die opdoken in de data van hun atleten die het labo in Moskou in januari eindelijk - later dan gevraagd - beschikbaar stelde. Het persagentschap AP citeerde vrijdag al een anonieme bron die aangaf dat de informatie uit Moskou verre van betrouwbaar was. De Duitse onderzoeksjournalist Hajo Seppelt, die het dopingschandaal in december 2015 aan het licht bracht, schreef op zijn twitteraccount dat Moskou met de gegevens geknoeid heeft. Het WADA zou in het bezit zijn van een lijvig rapport, waar het Uitvoerend Comité zich gisteren over boog. Ook het IAAF-bestuur kreeg gisteren inzage in het dossier.

De IAAF moest er niet lang over nadenken om de schorsing te verlengen. In juni weigerde de IAAF al om de Russische atletiekfederatie (ARAF) in ere te herstellen nadat verhalen opdoken over een mogelijke vervalsing van documenten om de Russische vicewereldkampioen hoogspringen, Danil Lysenko, een dopingschorsing te helpen ontlopen. In de documenten stond dat Lysenko te ziek was om zich te melden en dat hij werd opgenomen in een ziekenhuis in Moskou - eentje dat niet bestaat. Ook verhalen over de aanhoudende samenwerking van atleten met trainers en artsen die al lang geschorst zijn, doet hun zaak geen goed.

Neutrale vlag

Afwachten is nu welk standpunt het WADA en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zullen innemen indien zou blijken dat Rusland weer 'vals' speelde. De kans bestaat dat het WADA dan opnieuw de licentie intrekt van het Russische antidopingagentschap (RUSADA), die het in september 2018 terug kreeg. Of het IOC het spel dan hard zal spelen en Russische atleten weigert op de Spelen van 2020, lijkt een brug te ver. Mogelijk moeten Russische sporters wel, net zoals nu voor de 29 Russische atleten met hoogspringster Maria Lasitskene als boegbeeld op het WK atletiek in Doha, deelnemen onder neutrale vlag. (VH)