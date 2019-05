Exclusief voor abonnees Speel zelf Starbucks 01 juni 2019

Nee, u hoeft al lang niet meer naar de luchthaven of het buitenland voor uw kop Starbucks. Naast de al langer in de supermarkt verkrijgbare capsules voor uw Nespresso-toetsel komen nu ook de Dolce Gusto-gebruikers aan hun koffietrekken, met liefst vijf variëteiten, van espresso tot zelfs caramel macchiato. Al viel bij ons vooral de Cappuccino in de smaak: de eerste keer dat een melkschuimlaagje van een capsule-cappuccino zo romig uit het toestel druppelt. (StV)

Prijs bij Carrefour: 4,19 euro voor 12 capsules.

