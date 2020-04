Exclusief voor abonnees Speel mee op hln.be 25 april 2020

Heb je stilaan last van de lockdownblues? HLN organiseert vanaf vandaag samen met Game Force een groot gametoernooi met vier populaire games - gewoon voor de fun! Neem het op tegen andere lezers en schiet raak in 'Fortnite', race over de finish in 'Mario Kart', puzzel de blokken in 'Tetrix' of dans erop los in 'Just Dance'!

