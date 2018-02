Speel mee met de Gouden Klassiekers en win 10.000 21 februari 2018

Zaterdag opent het klassieke voorjaar met de Omloop. Met de opening van het Vlaamse wielerjaar is ook de Gouden Klassiekers, het wielerspel van Het Laatste Nieuws, terug. Met een totale prijzenpot van 70.000 euro en 10.000 euro cash voor de eindwinnaar. Comedian/cabaretier/acteur maar in de eerste plaats wielerfan Begijn Le Bleu weet met z'n enthousiasme geen blijf. "Die eerste klassieker, in zo'n mythisch landschap: fantastisch." Naast de tips van Le Bleu vindt u nog veel meer info op hln.be/goudenklassiekers. Inschrijven kan op www.goudenklassiekers.be.