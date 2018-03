Speech die JFK nooit kon houden nu toch te beluisteren 17 maart 2018

00u00 0

De Britse krant The Times heeft een 'fonologische reconstructie' laten maken van de speech die de Amerikaanse president John F. Kennedy op 22 november 1963 zou houden in Dallas. Onderweg naar de redevoering werd JFK vermoord. Meer dan 54 jaar later komen zijn woorden alsnog tot leven, mét JFK's stem. Een ploeg van geluidsingenieurs werkte acht weken aan het reproduceren van de 2.590 woorden tellende rede. Daarvoor zonderden ze eerst 116.777 geluidsstukjes af uit 831 speeches en radio-interviews van Kennedy. Die geluidseenheden werden nog eens in tweeën gesplitst en geanalyseerd op toonhoogte en kracht. De spraakklanken werden vervolgens getest op hun combinatiemogelijkheden. Om Kennedy's unieke intonatie en stemkenmerken te evenaren, werd gewerkt met een nieuw computersysteem dat zichzelf JFK's toonhoogte, ritme en klemtonen aanleerde.

