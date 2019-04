Exclusief voor abonnees Speculatie stuwt prijs landbouwgrond omhoog 10 april 2019

Niet alleen op vastgoed, maar ook op landbouwgrond wordt steeds vaker gespeculeerd. Daardoor is de prijs per hectare de voorbije vijf jaar met 26,6% gestegen. Volgens de notarisbarometer bedroeg de gemiddelde prijs in België van een perceel landbouwgrond in 2018 bijna 45.000 euro per hectare. Vooral in Vlaanderen swingen de prijzen de pan uit: van 37.000 euro per hectare in Vlaams-Brabant tot 64.000 in Antwerpen en West-Vlaanderen. Het maakt dat landbouwers met het telen van gewassen de hoge prijs van de landbouwgrond niet meer kunnen terugverdienen. Een "onhoudbare situatie", vindt landbouwersvakbond Fugea.