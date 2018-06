Spectaculairste vakantiekiekje is er al 30 juni 2018

Wie aan Griekenland denkt, denkt doorgaans aan witte huisjes, een helblauwe zee en toeristen die genieten van zonovergoten stranden. Die laatsten vielen deze week bijna van hun strandstoel toen in de verte een gigantische watertornado opdook. Het tafereel deed zich voor voor de kust van het Griekse eiland Serifos. Wellicht is het zeldzame fenomeen een gevolg van het recente slechte weer. De toeristen lieten het alvast niet aan hun hart komen: die grepen volgens lokale media massaal naar hun smartphones voor het spectaculairste vakantiekiekje in hun album.

