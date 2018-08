Spectaculaire crash van Alonso 27 augustus 2018

Voor Fernando Alonso en Nico Hulkenberg zit de Belgische GP er in de eerste ronde al op. De Duitser knalt frontaal tegen de achterkant aan van Alonso, die met z'n oranje McLaren spectaculair de lucht in vliegt, over de Sauber van Leclerc. Einde verhaal.

