Speciale taskforce waakt over inmenging tijdens verkiezingen

Het Centrum voor Cybersecurity, de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV hebben een Joint Intelligence Force opgericht die buitenlandse inmenging via het internet zal monitoren tijdens de verkiezingen in mei. Alle politieke partijen zijn daarover gisteren gebrieft. "Internationale voorbeelden hebben aangetoond dat buitenlandse mogendheden geconstrueerde verhalen verspreiden en polarisatie bij bepaalde groepen in de samenleving aanwakkeren", klinkt het. "Zulke acties kunnen onze veiligheid bedreigen." De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 zijn het bekendste voorbeeld. Die zouden zijn beïnvloed door Russische internettrollen. België, met z'n internationale instellingen, is een strategisch interessant doelwit. "Zeker de laatste zes weken voor 26 mei zullen we extra waakzaam zijn." (KSN)

