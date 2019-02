Speciale parkings aan scholen om hype bij jongeren op te vangen 19 februari 2019

In ons land rijden zo'n 10.000 brommobielen rond. De grote meerderheid van de bestuurders is ouder dan 55, al wonnen de voertuigen de jongste jaren aan populariteit bij jongeren tussen 16 en 18 jaar uit de duurdere wijken ten zuiden van Brussel. Daar zijn al verschillende scholen die een speciale 'brommobielparking' moesten aanleggen. De jongeren doen vaak aan tuning, om met een zo indrukwekkend mogelijke brommobiel op stap te kunnen. Maar eigenlijk zijn de autootjes bedoeld voor mensen op leeftijd. Ze zijn vaak de laatste kans op mobiliteit voor senioren die niet meer met een gewone auto mogen rijden. Of voor mensen zonder autorijbewijs, die op latere leeftijd de klassieke bromfiets inruilen voor iets comfortabelers. Mensen wier rijbewijs is afgepakt na een veroordeling, zien er in Frankrijk ook vaak hun uitweg in, in België is dat verboden. Het aantal ongevallen met brommobielen in ons land blijft beperkt. Vorig jaar werden er 34 geregistreerd. Tussen 2014 en 2016 vielen er drie doden en 167 gewonden bij ongevallen met een brommobiel. De slachtoffers waren gemiddeld 54 jaar. (IBO)

