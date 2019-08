Exclusief voor abonnees Speciale eenheden rukken uit voor gewapende bejaarde 31 augustus 2019

In Lubbeek is donderdagnacht erger voorkomen. De speciale eenheden van de federale politie werden opgetrommeld voor een verwarde 79-jarige man die zich in huis ophield met een wapen. Na een drietal uren gaf de bewoner zich uiteindelijk over aan de politiediensten. Na het incident werd de bejaarde man - die sukkelt met zijn gezondheid - meegenomen met een ziekenwagen. (KAR)