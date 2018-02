Speciale agenten plakken hele dag op Abdeslam 06 februari 2018

Een hele procesdag lang kleefden gisteren twee kleerkasten van de federale politie aan het lijf van Salah Abdeslam (28). De mannen met hun bivakmuts brachten de terrorist uit Molenbeek naar zijn plek in de rechtbank en plakten als vliegen op stroop op de stoelen naast hem. Om scherp te blijven, werden de getrainde politiemannen geregeld afgewisseld. Abdeslam leek al bij al weinig onder de indruk, maar keek toch bijzonder weinig rond in de zittingszaal. En als hij dat al deed, volstonden de priemende ogen in de bivakmutsen om hem opnieuw voor zich uit te doen staren. Abdeslam weigerde voor de rest elke medewerking. "Ik ben moe." (BJM)

