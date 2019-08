Exclusief voor abonnees Special guest op partijweekend Groen: Jan Peumans 24 augustus 2019

Voormalig Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) is dit weekend te gast op het partijweekend van Groen in Nieuwpoort. Hij gaat er zijn boek 'Een zachte anarchist' voorstellen en zal in gesprek gaan met Groen-fractieleider Björn Rzoska.

