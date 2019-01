Speciaal getraind op Stayen 18 januari 2019

Racing Genk ging gisterennamiddag al even het kunstgrasveld van Stayen verkennen. De Genkse selectie werkte er een lichte training af. Op Jhon Lucumi, die sukkelt met de quadriceps, en Casper De Norre na is iedereen inzetbaar voor de Limburgse derby. De Norre is niet speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen zijn ex-club, dat was zo overeengekomen tussen de besturen van Genk en STVV bij de afhandeling van de transfer.