Spartak Moskou polste naar Hanni 25 januari 2018

Sommigen weten zijn goeie prestaties wél te waarderen. Spartak Moskou heeft via makelaars geïnformeerd naar Sofiane Hanni (27). De Russische topclub zag in de aanvoerder van paars-wit, dikwijls onder vuur bij de eigen achterban, de ideale spelmaker, maar het kreeg meteen te horen dat een transfer onmogelijk is. Anderlecht wil Hanni, behoudens een monsterbod, niet kwijt. In de entourage van de speler klinkt het dat Spartak Moskou die boodschap goed begrepen heeft en op zoek is naar alternatieven. (PJC)