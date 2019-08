Exclusief voor abonnees Spartak Moskou of Torino kan in laatste voorronde 03 augustus 2019

AA Gent moet het volgende week donderdag (17u30) in de derde voorronde van de Europa League nog opnemen tegen AEK Larnaca, maar maandag wordt in Nyon al geloot voor de play-off. Als Gent zich plaatst tegen Larnaca, is het reekshoofd, maar een garantie op een makkelijke tegenstander in die laatste voorronde is dat allerminst. De niet-reekshoofden bestaan momenteel uit Spartak Moskou, Torino, AEK Athene, FC Midtjylland, Molde, Rijeka, Apollon Limassol, Hapoel Beer-Sheva, Straatsburg, Zorya Luhansk, AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes en Neftchi Baku. (RN)