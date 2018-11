Sparta Praag wil Chipciu kopen 19 november 2018

Een onbetwiste titularis: dat is Alexandru Chipciu (29) bij Sparta Praag. De Tsjechen zijn dan ook zinnens om de Roemeense huurling van Anderlecht definitief aan te trekken. Sparta bezit een aankoopoptie van naar verluidt 2 miljoen euro. Ook Nicolae Stanciu speelt bij de Tsjechische topclub. Hein Vanhaezebrouck herneemt vandaag de trainingen. Vorige week woensdag had hij nog twee trainingen uit onvrede afgelast. Voorzitter Coucke had Dimata, die met een blessure sukkelt, met vakantie gestuurd zonder daarbij de coach te consulteren. (MJR)