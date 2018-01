Sparta Heestert-SK Geluwe 4-3 22 januari 2018

00u00 0

Heestert nam een blitzstart. Op corner kopte Libbrecht vrijwel meteen de 1-0 binnen. Even later ging de bal aan de overzijde op de stip nadat Ruben Hugelier de bal op de arm kreeg. Roose zette de elfmeter om. Anckaert trof daarna de paal, maar bij zijn volgende actie was het wel raak. Na de rust werd een doelpunt van Otté onterecht afgevlagd voor buitenspel. De 3-1 was slechts uitstel. In de laatste 10' brachten Roose en Deltour Geluwe langszij, maar Heestert pakte toch de zege. Diep in blessuretijd zorgde Anckaert voor de verlossing.