Sparta Heestert-FC Moen 0-0 05 maart 2018

00u00 0

In de derby nam Heestert het meeste initiatief, maar doelgevaar leverde dat amper op. Vijf minuten voor rust werd Pieter Hugelier onderuitgehaald in de grote rechthoek, maar Verschuere zag zijn penalty gestopt door doelman Spreux. In de tweede helft loerde Moen op de counter en kwam het bijna op voorsprong, toen thuisspeler Byttebier de bal via de eigen lat ontzette. Otté leek in de slotfase voor de winninggoal te zorgen, maar Spreux pakte nog uit met een reflex. (FMW)

HLN