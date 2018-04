Sparen kost Belgen bijna 4 miljard aan koopkracht FrD

19 april 2018

05u00 0 De Krant De Belgische spaarders dreigen dit jaar ruim 3,84 miljard euro aan koopkracht te verliezen. Ze krijgen op hun spaargeld de laagste basisrente van alle eurolanden en moeten tegelijk een vrij hoge inflatie trotseren.

Een spaarder in ons land krijgt een gemiddelde basisrente van 0,03%. Dat blijkt uit cijfers die de Franse professor Eric Dor verzamelde. Die basisrente wordt wel aangevuld met een getrouwheidspremie, zodat alle spaarrekeningen minstens het wettelijk minimum van 0,11% opleveren. In de hele eurozone bedraagt de basisrente gemiddeld 0,44%. Naast die zeer karige rente wordt het spaargeld nog verder uitgehold door de inflatie. De prof verwacht dat die dit jaar in België zal uitkomen op 1,50%. Dat betekent dat een spaarder zijn spaargeld met 1,47% in waarde ziet dalen in één jaar tijd.

Met andere woorden: een Belg die begin dit jaar 100 euro spaarde, houdt daar een jaar later wellicht nog 98,53 euro aan reële waarde aan over. Voor het totale spaarbedrag van de Belgische gezinnen (261,6 miljard euro) komt dat neer op een verlies van bijna 4 miljard. (FrD)

We sparen ons arm, maar hoe komt dat? Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!