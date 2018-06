Spanje 20 juni 2018

00u00 0

Geen felicitaties van FC Barcelona voor de 100ste cap van Gerard Piqué, wel een berisping. De Spaanse kampioen is verbaasd dat Piqué aan de tv-documentaire 'La Décision' meewerkte, waarin Antoine Griezmann besloot om voor Atlético te kiezen in plaats van Barcelona. "We gaan hier intern nog met Piqué over praten", klinkt het. (VDVJ)