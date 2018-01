Spanje: zon, zee en... sneeuwpret 00u00 0

Voor sneeuw en kou hoef je dezer dagen niet naar de Alpen of de oostkust van de Verenigde Staten. Ook in landen waar je de winter niet meteen verwacht, kan hij keihard toeslaan. Neem nu de streek van de historische stad Ávila, Centraal-Spanje. Daar wreven de bewoners zich de ogen uit bij het opstaan. Het had 's nachts onophoudelijk gesneeuwd, waarna de straten volledig wit kleurden en het openbaar leven compleet was stilgevallen. In de hele regio werd code geel afgekondigd. Sommigen maakten dan maar van de nood een deugd en trokken de skilatten aan om zich te verplaatsen. Ter vergelijking: 's zomers kunnen de temperaturen in de autonome regio Castilië en León oplopen tot 40 graden.

