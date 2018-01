Spanje wil Puigdemont nu toch laten arresteren 22 januari 2018

Als de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont vandaag zoals aangekondigd naar de Deense hoofdstad Kopenhagen reist, zal het Spaanse parket zijn arrestatie vragen. Dat is opmerkelijk, want vorige maand besliste het Spaanse Hooggerechtshof nog om het Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont in te trekken, waardoor hij buiten Spanje in principe een vrij man is. Puigdemont verblijft sedert enkele maanden in België. Nu kondigt het parket aan dat het de onderzoeksrechter om een nieuw Europees aanhoudingsbevel zal vragen, "om aan de Deense gerechtelijke autoriteiten de arrestatie te vragen". Puigdemont wil in Kopenhagen deelnemen aan een debat over de Catalaanse kwestie. Intussen zou in Barcelona de nieuwe voorzitter van het Catalaanse parlement bekend moeten maken wie de kandidaat wordt om de Catalaanse regering voor te zitten. Mogelijk wordt dat Puigdemont.

