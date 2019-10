Exclusief voor abonnees Spanje wil niet praten met leiders Catalonië 21 oktober 2019

De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een oproep van Catalaans president Quim Torra om gesprekken te beginnen, verworpen. Volgens Sanchez moeten de Catalaanse leiders "eerst de onrust in de regio veroordelen". De premier drong er ook op aan gehoor te geven aan de vele Catalanen die geen onafhankelijkheid willen. Torra deed een oproep tot gesprekken in een poging een einde te maken aan de hevige demonstraties. "Wij dringen erop aan dat Sanchez een dag en een uur bepaalt waarop we aan de onderhandelingstafel kunnen zitten, zonder voorwaarden", aldus Torra. "Een politieke oplossing is dringender dan ooit."

