Spanje ten vroegste eind juni open voor toeristen

Spanje hoopt eind juni - ten vroegste - opnieuw toeristen te kunnen ontvangen. Dat zei minister van Transport José Luis Ábalos gisteren. Eerder kondigde Italië, dat net zoals Spanje zwaar getroffen is, aan dat het vanaf 3 juni de grenzen voor toeristen zal openen. Spanje is de coronamaatregelen al geleidelijk aan aan het versoepelen. Maar pas eind juni, wanneer fase 3 van de versoepelingen ingaat, zullen de Spanjaarden normaal gezien ook hun provincie mogen verlaten. Pas dan zouden ook toeristen kunnen worden toegelaten. Volgens Ábalos moet de regering consequent zijn. "We kunnen niet aan een familie uit Madrid zeggen dat ze niet naar hun vakantiewoning in Valencia mogen, en tegelijk buitenlandse toeristen binnenlaten", zei hij gisteren. Er loopt wel al een proefproject om het toerisme op de Spaanse eilanden "ervaring te laten opdoen".

