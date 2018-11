Spanje redt 560 migranten op bootjes, 3 komen om 30 november 2018

De Spaanse hulpdiensten hebben woensdag zo'n 560 migranten gered die met twaalf bootjes de Middellandse Zee probeerden over te steken. De meesten zijn afkomstig uit Sub-Sahara-Afrika of de Maghreb. Ze werden opgevangen in de havens van Málaga, Almería en Motril. Onder hen waren ook vrouwen en kinderen. Drie vluchtelingen overleefden de oversteek niet, hun lichamen spoelden woensdagavond aan. Sinds enkele maanden is Spanje de belangrijkste bestemming geworden voor migranten die illegaal Europa proberen binnen te komen op zoek naar een beter leven. Sinds begin dit jaar kwamen zo al 51.984 bootvluchtelingen het land in. Zeker 675 kwamen bij de oversteek om het leven.