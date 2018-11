Spanje, Portugal en Marokko willen WK 2030 20 november 2018

Zesde keer, goede keer? Na vijf vergeefse pogingen wil Marokko in 2030 eindelijk het WK binnenhalen. Spanje en Portugal overwegen om zich samen met het Afrikaanse land kandidaat te stellen. Dat vertelde de Spaanse premier Pedro Sánchez tijdens een bezoek aan Rabbat. Het zou zo het eerste WK gespreid over twee continenten worden. De concurrentie is wel niet min. Ook Argentinië, Paraguay en Uruguay willen de organisatie graag op zich nemen. Dat laatste land heeft alvast een goed motief: het wil exact honderd jaar na het eerste WK ook de jubileumeditie naar Zuid-Amerika halen.

