Spanje pakt wereldtitel

Spanje is wereldkampioen basketbal. In de Chinese hoofdstad Beijing won het de finale tegen Argentinië met 75-95. Spanje greep al in het eerste quarter de controle toen het 14 van de eerste 16 punten scoorde. Een nieuwe spurt (2-12) net na de rust zette de twintiger op het bord (33-55). Argentinië vond geen antwoord op de sluitende Spaanse verdediging. Ricky Rubio (20ptn), uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, Marc Gasol (14ptn) en de veteranen Fernandez (11ptn, 10rbs) en Llull (15ptn) reageerden gepast op elke tegenprik van Deck (24ptn) en Laprovittola (17ptn). Voor Spanje is dit de tweede wereldtitel na het goud in 2006 in Japan. Voor Team USA eindigde een teleurstellend toernooi op de zevende plaats na een 87-74-zege tegen Polen. (BDD)

