Spanje ontvangt opvarenden met open armen 18 juni 2018

Gisterochtend zijn alle opvarenden van reddingsschip Aquarius aangekomen in Valencia. Om de Spaanse havenstad te bereiken, hadden ze 1.500 kilometer afgelegd en een week gevaren. Een spandoek heette de migranten in verschillende talen welkom. Ze werden op de kaai opgewacht door 300 medewerkers van het Rode Kruis. In totaal nemen liefst 2.300 mensen deel aan de opvangoperatie. Niet één, maar drie schepen meerden trouwens aan in Valencia: de Aquarius en twee schepen van de Italiaanse marine, die een deel van de migranten hadden overgenomen. Onder de 629 vluchtelingen bevonden zich 123 minderjarigen, 11 kleine kinderen en minstens 7 zwangere vrouwen. De vluchtelingen waren voor de kust van Libië gered, maar eerst Italië en later Malta weigerden het door Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée gecharterde schip toe te laten in een van hun havens. De Spaanse premier Pedro Sánchez, net aan de macht gekomen, liet daarop weten dat het schip wel welkom was in een Spaanse haven. (LVB)

