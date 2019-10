Exclusief voor abonnees Spanje naar EK, Finland dicht bij primeur 16 oktober 2019

'La Roja' naar Euro 2020. Spanje heeft zich verzekerd van EK-deelname, al duurde het tot de extra tijd eer het zijn ticket kon boeken. Na de 1-1 in Noorwegen liep het ook in Zweden niet op wieltjes. De Gea hield zijn team met enkele mirakelsaves recht, maar moest knielen toen Berg vanuit de rebound scoorde. Spanje, zonder de geschorste Ramos, leek het tij niet meer te kunnen keren. Tot Rodrigo in minuut 92 de verlossing bracht. Voor de tweede plaats gaat het tussen Zweden en Roemenië, al is ook het Noorwegen van Sander Berge nog niet afgeschreven

