Spanje laat Puigdemont met rust in Denemarken 23 januari 2018

Na drie maanden in ons land heeft Carles Puigdemont gisteren de grens overgestoken. De afgezette Catalaanse leider vloog naar de Deense hoofdstad Kopenhagen om er een politiek debat bij te wonen. Een risico, want in Spanje vroeg de openbare aanklager het Hooggerechtshof om het Europese arrestatiebevel tegen Puigdemont opnieuw uit te vaardigen. Het hof in Madrid besloot dat echter niet te doen omdat "de reis bedoeld was om de arrestatie in het buitenland uit te lokken". Puigdemont is dus veilig in Denemarken. Bij zijn aankomst was er politie aanwezig, maar die heeft niet ingegrepen.

