Spanje krijgt minderheids- regering 08 januari 2020

00u00 0

De Spaanse sociaaldemocraat Pedro Sánchez heeft gisteren in het parlement het vertrouwen gekregen: hij kan met zijn nieuwe minderheidsregering van sociaaldemocraten en uiterst links aan de slag. Sánchez haalde het in de tweede stemronde bijzonder nipt met 167 stemmen voor en 165 stemmen tegen, en 18 onthoudingen. Het is eerste coalitieregering in Spanje in meer dan 40 jaar. De sociaaldemocratische partij PSOE en het uiterst linkse Unidas Podemos hadden geen van beide een meerderheid en konden slechts verkozen worden dankzij de steun of onthouding van een aantal regionale partijen. Vooral de onthouding van de Catalaanse linkse nationalisten van ERC was cruciaal. In ruil voor gedoogsteun aan de regering verkreeg ERC een "dialoog" tussen de Spaanse en Catalaanse regering over het streven naar meer autonomie in de regio.

